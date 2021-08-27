«Так рвался на поле, что поплатился за это». Живоглядов — о восстановлении после травмы

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов объяснил, почему пропустил часть матчей весной в прошлом сезоне, и рассказал о матчах с «Зенитом» (1:1) и «Динамо».

«Зимой в середине первого сбора сломал палец на ноге. Восстановление от этой травмы занимает плюс-минус месяц — в зависимости от того, как срастается кость. Но я так рвался на поле, что начал тренироваться чуть раньше намеченного срока. В итоге поплатился за это — всю весну меня беспокоили последствия этого перелома. Только во время отпуска всё окончательно зажило. На летних сборах уже работал без каких-либо ограничений.



Сезон я начал на скамейке запасных? Это было решение главного тренера. В матче с «Зенитом» уже вышел в старте. Получил ушиб голеностопа на разминке, но даже в мыслях не было просить замену. Ничего серьёзного. Голеностоп начал отекать, но я его затейпировал — в первом тайме вообще хорошо себя чувствовал. В перерыве мышцы остыли, отёк стал больше – уже было сложнее. Сейчас я уже полностью восстановился. Считаю, что в хорошей форме и готов играть.



Матч с «Динамо»? У меня сверхмотивация на все игры. Неважно, дерби это или нет, играл ты в составе соперника или нет. В «Динамо» появились молодые, яркие футболисты – будет интересно», — сказал Дмитрий Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.