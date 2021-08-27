«Ювентус» хочет вернуть Мойзе Кина. В нём видят замену Роналду

Итальянский нападающий английского футбольного клуба «Эвертон» Мойзе Кин может вернуться в туринский «Ювентус». Об этом сообщает The Athletic.

По данным газеты, итальянский клуб ведёт переговоры с «Эвертоном» о трансфере 21-летнего форварда. Скорее всего, сделку оформят в виде полноценного трансфера или как аренду с обязательством выкупа. В руководстве «Ювентуса» ожидают, что Кин будет серьёзно прогрессировать.



Напомним, итальянец дебютировал за «Ювентус» в 2016 году, когда с командой работал Массимилиано Аллегри, вернувшийся в клуб этим летом. В минувшем сезоне Кин выступал за «ПСЖ» на правах аренды. Французский клуб намеревался активировать опцию выкупа игрока, но после перехода Лионеля Месси передумал.