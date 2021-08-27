«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы
Поделиться
Сегодня, 27 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022, в ходе которой московский «Спартак» узнал своих соперников.
Соперниками красно-белых станут «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия) и «Легия» (Польша).
Напомним, в сезоне-2020/2021 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике». Ещё одним представителем России в Лиге Европы стал московский «Локомотив».
Комментарии
- 27 августа 2021
-
14:47
-
14:43
-
14:37
-
14:35
-
14:30
-
14:30
-
14:25
-
14:05
-
14:00
-
13:58
-
13:54
-
13:45
-
13:38
-
13:35
-
13:32
-
13:14
-
13:02
-
13:01
-
12:52
-
12:33
-
12:25
-
12:15
-
12:14
-
12:09
-
12:05
-
11:55
-
11:44
-
11:31
-
11:27
-
11:21
-
11:12
-
10:57
-
10:46
-
10:33
-
10:20
Партнерский контент