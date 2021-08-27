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«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы

«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы
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Сегодня, 27 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022, в ходе которой московский «Спартак» узнал своих соперников.

Соперниками красно-белых станут «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия) и «Легия» (Польша).

Напомним, в сезоне-2020/2021 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике». Ещё одним представителем России в Лиге Европы стал московский «Локомотив».

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