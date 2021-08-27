КДК не станет изучать эпизод со скандальным голом «Ахмата» в ворота «Арсенала»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК) не станет разбирать эпизод с голом «Ахмата» в ворота «Арсенала», об этом «Чемпионату» сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Напомним, в середине первого тайма грозненцы открыли счёт, проигнорировав принципы фэйр-плей. Защитник «Арсенала» Урош Радакович, заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч, но полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша перехватил мяч и устремился в атаку. Левым краем он ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Мохамед Конате из борьбы протолкнул мяч в ближний угол ворот. Таким образом, грозненцы проигнорировали принцип фэйр-плей.

«У КДК на данный момент нет оснований для рассмотрения данного эпизода», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.