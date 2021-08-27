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Смородская оценила соперников «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы

Смородская оценила соперников «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила соперников московской команды на групповом этапе Лиги Европы.

«Соперники «Локомотива» серьёзные. Что касается места команды в этой группе, то я не гадалка, ничего не предсказываю. «Локомотиву» будет тяжело, но надежда есть», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Локомотив» попал в квартет E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

Напомним, «Локомотив» занял третье место в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021, но получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы благодаря победе в Кубке России. Красно-зелёные являются одним из двух представителей России на этом этапе Еврокубка. Московский «Спартак» не пробился в ЛЧ, уступив в квалификации лиссабонской «Бенфике», поэтому теперь будет играть в Лиге Европы.

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