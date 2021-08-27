Смородская оценила соперников «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила соперников московской команды на групповом этапе Лиги Европы.
«Соперники «Локомотива» серьёзные. Что касается места команды в этой группе, то я не гадалка, ничего не предсказываю. «Локомотиву» будет тяжело, но надежда есть», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Локомотив» попал в квартет E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».
Напомним, «Локомотив» занял третье место в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021, но получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы благодаря победе в Кубке России. Красно-зелёные являются одним из двух представителей России на этом этапе Еврокубка. Московский «Спартак» не пробился в ЛЧ, уступив в квалификации лиссабонской «Бенфике», поэтому теперь будет играть в Лиге Европы.
- 27 августа 2021
-
14:47
-
14:43
-
14:37
-
14:35
-
14:30
-
14:30
-
14:25
-
14:05
-
14:00
-
13:58
-
13:54
-
13:45
-
13:38
-
13:35
-
13:32
-
13:14
-
13:02
-
13:01
-
12:52
-
12:33
-
12:25
-
12:15
-
12:14
-
12:09
-
12:05
-
11:55
-
11:44
-
11:31
-
11:27
-
11:21
-
11:12
-
10:57
-
10:46
-
10:33
-
10:20