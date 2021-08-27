«Локомотив» может подписать полузащитника «Утрехта» Керка
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Московский «Локомотив» проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику голландского «Утрехта» Гирано Керку, сообщает De Telegraaf.
Уже второй год подряд хавбек близок к уходу из голландского клуба. Минувшим летом интерес к нему проявляли «Верона», «Кальяри» и «Лидс», но сумма, которую запросил клуб из Нидерландов, оттолкнула потенциальных покупателей.
В минувшем сезоне Керк забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов. В сезоне-2021/22 он провел 2 матча за «Утрехт», но результативными действиями не отметился.
После пяти туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 11 очками. В следующем матче железнодорожники встретятся с «Динамо». Игра состоится сегодня в 19:00 мск.
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