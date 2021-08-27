«ПСЖ» хочет подписать Холанда и Погба в 2022 году
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Руководство футбольного клуба «ПСЖ» планирует совершить несколько крупных сделок, если нападающий Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал Мадрид». Об этом сообщает ESPN.
По информации газеты, в случае, если Мбаппе покинет Францию, «Пари-Сен-Жермен» будет нацелен на подписание форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и хавбека «Ренна» Эдуарда Камавинга.
Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.
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