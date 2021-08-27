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Наумов – о жеребьёвке Лиги Европы: «Локомотив» не сложит лапки и не поднимет руки кверху

Наумов – о жеребьёвке Лиги Европы: «Локомотив» не сложит лапки и не поднимет руки кверху
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы. В группу к железнодорожникам попали «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция) и «Галатасарай» (Турция).

«У «Локомотива» тяжёлая группа, но тем интереснее будет играть. С учётом всех провалов, которые были у нашего клубного футбола, — нам пора выкарабкиваться. В «Локомотиве» дела налаживаются, если не считать ляпы руководства, тренер освоился, и команда на ходу. Наш клуб способен побороться за выход из группы, не за первое место, но за второе точно. «Локомотив» не сложит лапки не поднимет руки кверху. Надо побороться и попытаться. Группа хороша тем, что ровная и явных аутсайдеров нет», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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