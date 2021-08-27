«Бавария» ведёт переговоры по защитнику «Гладбаха» Гинтеру
Поделиться
Руководство футбольного клуба «Бавария» хочет подписать защитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиаса Гинтера. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.
По информации газеты, мюнхенский клуб уже ведёт переговоры о переходе 27-летнего футболиста. В «Баварии» решили подписать немца в летнее трансферное окно, но в случае, если организовать сделку до 31 августа не удастся, Гинтер перейдёт в «Баварию» бесплатно летом 2022 года, когда истекает срок его контракта с «Боруссией».
«Гладбах» заинтересован в продаже игрока, так как хочет получить за него деньги. Интерес к футболисту проявляли испанские клубы «Реал Мадрид» и «Барселона», но они хотели подписать Гинтера бесплатно следующим летом.
Новость по теме«Реал» приступил к подготовке презентации Мбаппе
Комментарии
- 27 августа 2021
-
14:47
-
14:43
-
14:37
-
14:35
-
14:30
-
14:30
-
14:25
-
14:05
-
14:00
-
13:58
-
13:54
-
13:45
-
13:38
-
13:35
-
13:32
-
13:14
-
13:02
-
13:01
-
12:52
-
12:33
-
12:25
-
12:15
-
12:14
-
12:09
-
12:05
-
11:55
-
11:44
-
11:31
-
11:27
-
11:21
-
11:12
-
10:57
-
10:46
-
10:33
-
10:20
Партнерский контент