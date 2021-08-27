Мостовой – о жеребьёвке ЛЕ: мы не выходили при средних соперниках, сейчас-то что говорить?

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу результатов жеребьёвки Лиги Европы.

«Отличные группы! Серьёзные соперники достались. Но даже после вчерашней жеребьёвки я сказал, что не надо смотреть уже на соперников, потому что за последние три года нас кто только не обыгрывал. Шансы наших команд не изменились бы, даже если бы соперники были слабее. Вчера все говорили, что «Зениту» будет сложно против «Челси» и «Ювентуса», но в том году их не было, и всё равно заняли четвёртое место. Тоже самое было и два, и три года назад.



Достались шикарные соперники. Получатся хорошие вывески, дай Бог, чтобы народ пускали на матчи. Пускай играют, доказывают. А сейчас оценивать шансы вообще не имеет смысла, потому что мы и в прошлые годы не выходили из групп, когда были средние соперники. А сейчас-то что вообще говорить?



Сейчас мало предпосылок, что ситуация в таблице коэффициентов улучшится после выступления наших команд в еврокубках. Нужно доказывать, что на местном уровне вы звёзды», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.