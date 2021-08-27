Червиченко: «Локо» может побороться за второе место, они находятся в хорошем состоянии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Европы для московского «Локомотива».
«С «Марселем» и «Галатасараем» «Локомотиву» можно покусаться. Команда находится в хорошем состоянии: Смолов раззабивался, посмотрим, что за француза привезли. С «Лацио»-то всё понятно, а с остальными можно поупираться. У «Локомотива» неплохая группа, не такой ужас, как у «Спартака». За второе место вполне можно побороться.
«Марсель» можно попытаться обыграть дома. А время, когда турецкий футбол летел вверх, прошло, сейчас он в стагнации, примерно, как и наш. Дикие болельщики вряд ли будут из-за коронавируса. Возможно, для своей команды турки сделают исключения. Это наш Роспотребнадзор всё делает для того, чтобы как можно меньше людей поддерживало команды. Там же пойдут на любое снятие ограничений», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 27 августа 2021
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