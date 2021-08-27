Cтанислав Черчесов высказался о противостоянии «Спартака» и «Легии»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий по поводу жеребьёвки Лиги Европы, в результате которой «Спартак» попал в одну группу с польской «Легией».

Напомним, Станислав Черчесов возглавлял «Легию» в год столетия клуба. Также Черчесов на протяжении одного года был тренером «Спартака». Во время карьеры футболиста Черчесов провёл за красно-белых 200 матчей.

«С большим интересом буду наблюдать за соперничеством «Спартака» и «Легии» на международной арене. Мне посчастливилось работать главным тренером в обеих командах, а в московском клубе провел, возможно, свои лучшие годы в качестве игрока. Так что эти матчи по понятной причине будут находиться в зоне повышенного внимания нашего тренерского штаба. В Польше мы провели отличный сезон, завоевали чемпионат и кубок страны, и это очень яркие воспоминания. Кстати, регулярно общаюсь с владельцем «Легии» Дариушем Миодуски, менеджером Конрадом Пашневским и главным тренером Чеславом Михневичем. А капитаном команды является выступавший у меня еще шесть лет назад Енджейчик, который успел после этого поиграть в России. Прогнозы давать не стану. Для «Легии» будет очень принципиально и почетно обыграть «Спартак». А москвичам после не слишком яркого старта во внутреннем первенстве будет важно успешно выступить в Лиге Европы. В любом случае пожелаю обеим командам успехов и выхода из группы», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.