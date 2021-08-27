Гендиректор «Спартака» — о Лиге Европы: жребий уровня ЛЧ, фактически группа смерти

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Москва Евгений Мележиков прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.



«Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически группа смерти. Соперники – сильные, каждый со своей яркой историей. «Наполи» и «Легия» – команды, с которыми «Спартак» уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. «Лестер» в представлении также не нуждается. В общем, будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают», – приводит слова Мележикова пресс-служба красно-белых.

Напомним, соперниками москвичей в Лиге Европы станут «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия) и «Легия» (Польша).