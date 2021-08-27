Гендиректор «Спартака» — о Лиге Европы: жребий уровня ЛЧ, фактически группа смерти
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Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Москва Евгений Мележиков прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
«Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически группа смерти. Соперники – сильные, каждый со своей яркой историей. «Наполи» и «Легия» – команды, с которыми «Спартак» уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. «Лестер» в представлении также не нуждается. В общем, будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают», – приводит слова Мележикова пресс-служба красно-белых.
Напомним, соперниками москвичей в Лиге Европы станут «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия) и «Легия» (Польша).
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