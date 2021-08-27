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Матч шестого тура РПЛ между «Уралом» и «Ростовом» пройдёт без VAR

Матч шестого тура РПЛ между «Уралом» и «Ростовом» пройдёт без VAR
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Матч шестого тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским «Уралом» и «Ростовом» пройдёт без использования системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает официальный сайт российского футбольного союза.

Как отмечается в сообщении, технический подрядчик из-за обрыва линии связи не смог предоставить РФС доступ к сигналам камер, в связи с чем работа системы VAR на матче невозможна.

Перед началом матча «Урал» замыкает турнирную таблицу. В активе команды после пяти игр всего одно очко. «Ростов» расположился на 15-й строчке, заработав 4 очка. Встреча состоится сегодня в 16:30 мск.

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