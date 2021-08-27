«Ахмат» договорился с «Зальцбургом» об аренде защитника Дарко Тодоровича
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Футбольный клуб «Ахмат» договорился с «Зальцбургом» об аренде до конца сезона правого защитника сборной Боснии и Герцеговины Дарко Тодоровича.
«Близки к завершению сделки по Тодоровичу. Это аренда с правом выкупа», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
По информации Eurostavka, соглашение предусматривает опцию выкупа. В этом случае «Зальцбург» получит процент от последующей перепродажи игрока из команды Андрея Талалаева. «Ахмат» приступил к оформлению визы для игрока, после этого 24-летний защитник пройдёт медосмотр и подпишет контракт.
Минувший сезон Тодорович провел на правах аренды в «Хайдуке», сыграл в 29 матчах и отметился двумя результативными передачами.
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