Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» договорился с «Зальцбургом» об аренде защитника Дарко Тодоровича

«Ахмат» договорился с «Зальцбургом» об аренде защитника Дарко Тодоровича
Комментарии

Футбольный клуб «Ахмат» договорился с «Зальцбургом» об аренде до конца сезона правого защитника сборной Боснии и Герцеговины Дарко Тодоровича.

«Близки к завершению сделки по Тодоровичу. Это аренда с правом выкупа», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По информации Eurostavka, соглашение предусматривает опцию выкупа. В этом случае «Зальцбург» получит процент от последующей перепродажи игрока из команды Андрея Талалаева. «Ахмат» приступил к оформлению визы для игрока, после этого 24-летний защитник пройдёт медосмотр и подпишет контракт.

Минувший сезон Тодорович провел на правах аренды в «Хайдуке», сыграл в 29 матчах и отметился двумя результативными передачами.

Новость по теме
Гендиректор «Спартака» — о Лиге Европы: жребий уровня ЛЧ, фактически группа смерти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021