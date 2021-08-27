Пеп Гвардиола высказался по поводу возможного трансфера Криштиану Роналду в «Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу слухов об уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса».

«За три-четыре дня может произойти всё, что угодно. В мировом футболе очень мало игроков, которые могут сами решать, где они будут играть, но Роналду однозначно к ним относится. Однако есть много вещей, до которых ещё далеко», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.