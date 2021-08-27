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Сульшер: Роналду — легенда «МЮ», величайший игрок. Посмотрим, что будет дальше

Сульшер: Роналду — легенда «МЮ», величайший игрок. Посмотрим, что будет дальше
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал возможный уход Криштиану Роналду из «Ювентуса».

«Криштиану — легенда «Манчестер Юнайтед». Если вы спросите меня, то я назову его величайшим игроком всех времён. Мне посчастливилось играть с ним. Мы всегда с ним хорошо общались. Бруно тоже разговаривал с ним, и он знает, что мы думаем о нём. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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