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«Манчестер Сити» решил отказаться от переговоров с Криштиану Роналду

«Манчестер Сити» решил отказаться от переговоров с Криштиану Роналду
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не перейдёт в «Манчестер Сити», сообщил в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити принял решение отказаться от переговоров с Криштиану Роналду. Он не перейдёт в «Манчестер Сити» — позиция клуба была предельно ясна в последние минуты.

Важно уточнить: личные условия контракта не были согласованы, то же самое касается и суммы, которую нужно было заплатить «Ювентусу», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Позже было объявлено о том, что «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в подписании футболиста. Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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