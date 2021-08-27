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«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по трансферу Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по трансферу Криштиану Роналду
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«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по трансферу Криштиану Роналду из «Ювентуса», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по контракту Криштиану Роналду! Жорже Мендеш получит его в ближайшее время. «Юнайтед» теперь «уверен в себе». Криштиану Роналду сказал агенту, что он открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед» для невероятного возвращения. Контракт будет отправлен в ближайшие часы — обсуждается контракт до 2023 года.

«Манчестер Сити» выбыл из гонки», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Позже было объявлено о том, что «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в подписании футболиста. Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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