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Нападающий ЦСКА Гайч может продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий ЦСКА Гайч может продолжить карьеру в АПЛ
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Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 22-летнего аргентинца заинтересован «Вест Хэм Юнайтед», информирует Reading Chronicle.

«Молотобойцы» готовы предложить за Гайча порядка € 8,5 млн. Активная фаза переговоров с ЦСКА начнётся после того, как «Вест Хэм» завершит сделку по трансферу Курта Зума из «Челси».

Напомним, Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В январе 2021 года форвард отправился в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах нападающий забил два гола. В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины. Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось об интересе к Гайчу со стороны «Фейеноорда», «Бока Хуниорс», «Интера» и «Милана».

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