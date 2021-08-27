«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Сегодня, 27 августа, в московском дерби сойдутся «Динамо» и «Локомотив». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро, Шиманьски, Фомин, Макаров, Захарян, Тюкавин.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Пабло, Рыбус, Баринов, Куликов, Рыбчинский, Жемалетдинов, Смолов, Камано.
Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Константин Шаламберидзе и Денис Березнов. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов.
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