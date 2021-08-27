Антон Миранчук не попал в заявку «Локомотива» на матч с «Динамо»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не был включён в заявку московского клуба на матч 6-го тура РПЛ с «Динамо». Он не оказался ни в стартовом составе, ни в списке запасных игроков.

Ранее появилась информация, согласно которой полузащитник может перейти в другой клуб. Агент Миранчука подтвердил, что игрок может перейти в ЦСКА или «Зенит». При этом агент Антона жёстко раскритиковал медицинский департамент «Локомотива».

Стартовый свисток матча «Динамо» — «Локомотив» прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро, Шиманьски, Фомин, Макаров, Захарян, Тюкавин.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Пабло, Рыбус, Баринов, Куликов, Рыбчинский, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Константин Шаламберидзе и Денис Березнов. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов.