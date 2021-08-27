«Ювентус» получил официальное предложение от «Манчестер Юнайтед» по Роналду

«Ювентус» только что получил официальное предложение по трансферу форварда команды Криштиану Роналду. Предложение туринцам направил «Манчестер Юнайтед», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Теперь стороны готовы вступить в переговоры и согласовать сделку. При этом, как утверждает источник, полузащитник Поль Погба не будет включён в сделку, он не ведёт переговоры с «Ювентусом». В то же время из борьбы за Роналду окончательно выбыл «Манчестер Сити», который ранее интересовался португальцем.
Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что Роналду покинет туринский клуб.
- 27 августа 2021
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