«Ювентус» интересуется Азаром, он может заменить Роналду

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Эдену Азару, утверждает Mundo Derportivo. По данным источника, туринцы хотят взять бельгийского игрока в аренду.

Предполагается, что в «Ювентусе» Азар может заменить португальского форварда Криштиану Роналду, который близок к возвращению в «Манчестер Юнайтед». Роналду, по данным итальянских СМИ, уже покинул Турин и улетел в Лиссабон (Португалия). Далее он должен отправиться в Манчестер.

Азар перешёл в «Реал» из «Челси» в 2019 году. Тогда мадридцы заплатили за него € 115 млн. Но в полной мере раскрыться в испанском клубе Эден так и не сумел.

Ожидается, что уход Азара поможет «Реалу» высвободить средства для приобретения форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.