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Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» за Роналду

Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» за Роналду
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«Манчестер Юнайтед» предложил туринскому «Ювентусу» € 25 млн за Криштиану Роналду, информирует британский таблоид The Telegraph.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» намерен предложить Роналду контракт до 2023 года, но потом клуб ослабил интерес к игроку. Позже появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в подписании Криштиану, который уже выступал за «красных дьяволов» до перехода в «Реал».

Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что Роналду покинет туринский клуб.

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