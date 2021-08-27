Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» за Роналду

«Манчестер Юнайтед» предложил туринскому «Ювентусу» € 25 млн за Криштиану Роналду, информирует британский таблоид The Telegraph.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» намерен предложить Роналду контракт до 2023 года, но потом клуб ослабил интерес к игроку. Позже появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в подписании Криштиану, который уже выступал за «красных дьяволов» до перехода в «Реал».
Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что Роналду покинет туринский клуб.
- 27 августа 2021
-
18:54
-
18:53
-
18:52
-
18:44
-
18:36
-
18:23
-
18:18
-
18:18
-
18:16
-
18:11
-
17:54
-
17:43
-
17:34
-
17:34
-
17:24
-
17:20
-
17:19
-
16:46
-
16:36
-
16:29
-
16:17
-
16:01
-
16:00
-
15:56
-
15:50
-
15:47
-
15:29
-
15:25
-
15:23
-
15:16
-
14:59
-
14:58
-
14:47
-
14:43
-
14:37