Криштиану Роналду: моё будущее? Узнаете всё через час

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос о будущем. Нападающий призвал болельщиков немного подождать.

«Моё будущее? Узнаете всё через час», — приводит слова Роналду tvi24 Ultimas.

Ранее стало известно, что Роналду покидает «Ювентус». Об уходе нападающего сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», но «горожане» вышли из переговоров. Основным претендентом на игрока сейчас является «Манчестер Юнайтед».

Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.