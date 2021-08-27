Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» — «Локомотив»: Смолов открыл счёт в матче

«Динамо» — «Локомотив»: Смолов открыл счёт в матче
Комментарии

Сегодня, 27 августа, в московском дерби встречаются «Динамо» и «Локомотив». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» открыл счёт в матче на 23-й минуте. Гол забил нападающий железнодорожников Фёдор Смолов. Форвард получил пас от Рыбчинского, сместился к линии штрафной, убрал на замахе Моро и технично пробил в нижний угол — Шунин не дотянулся! Шикарно всё сделал Фёдор — это его шестой гол в сезоне.

Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Константин Шаламберидзе и Денис Березнов. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021