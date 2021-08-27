«Динамо» — «Локомотив»: Смолов открыл счёт в матче

Сегодня, 27 августа, в московском дерби встречаются «Динамо» и «Локомотив». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» открыл счёт в матче на 23-й минуте. Гол забил нападающий железнодорожников Фёдор Смолов. Форвард получил пас от Рыбчинского, сместился к линии штрафной, убрал на замахе Моро и технично пробил в нижний угол — Шунин не дотянулся! Шикарно всё сделал Фёдор — это его шестой гол в сезоне.

Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Константин Шаламберидзе и Денис Березнов. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов.