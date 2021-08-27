Линекер отреагировал на возвращение Роналду в «МЮ»

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Срочные новости: Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Вау! Просто вау. Какой переход. Какое трансферное окно для «Юнайтед». Какое возвращение домой. Люблю это», — написал Линекер в своём «твиттере».

Напомним, на Криштиану также претендовали «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», но позже ослабили интерес к игроку, а в гонку за него вступил «Манчестер Юнайтед». Роналду уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.



Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».