«Манчестер Юнайтед» заплатит «Ювентусу» около € 20 млн за Роналду

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Ювентусу» за форварда Криштиану Роналду около € 20 млн, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, «МЮ» заплатит туринцам € 15 млн. Кроме того, итальянский клуб в качестве дополнительных платежей может получить ещё € 8 млн.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб из Англии.

Ранее стало известно, что Роналду покидает «Ювентус». Об уходе нападающего сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», но «горожане» вышли из переговоров.

Напомним, португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.