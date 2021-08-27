Эвра показал переписку с Роналду, в которой португалец сообщил о возвращении в «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра отреагировал на возвращение в английский клуб нападающего Криштиану Роналду. Эвра опубликовал переписку, в которой Роналду сообщил французу, что будет вновь играть за «Манчестер Юнайтед». При этом из скриншота непонятно, когда Роналду написал это.

«Иногда людям просто нужно успокоиться. Он сказал, что возвращается домой! Релакс! Теперь я могу это опубликовать. Крупнейший трансфер в истории футбола», — подписал скриншот Эвра.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Эвра.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб из Англии.

27 августа стало известно, что Роналду покидает «Ювентус». Об уходе нападающего сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», но «горожане» вышли из переговоров.

Напомним, португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.