Анчелотти оценил возвращение Роналду в «МЮ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу возвращения Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Сегодня «красные дьяволы» объявили о переходе 36-летнего португальца из «Ювентуса».

«Возвращение Роналду в команду, которую он очень любит, в которой прекрасно выступал в течение долгого времени, — это отличные новости.

У меня хорошее отношение как к тренеру «МЮ», так и к самому клубу», — приводит слова Анчелотти журналист Дермот Корриган в своём «твиттере».

Напомним, на Криштиану также претендовали «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», но позже ослабили интерес к игроку, а в гонку за него вступил «Манчестер Юнайтед». Роналду уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.



Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».