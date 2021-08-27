Анчелотти оценил возвращение Роналду в «МЮ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу возвращения Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Сегодня «красные дьяволы» объявили о переходе 36-летнего португальца из «Ювентуса».
«Возвращение Роналду в команду, которую он очень любит, в которой прекрасно выступал в течение долгого времени, — это отличные новости.
У меня хорошее отношение как к тренеру «МЮ», так и к самому клубу», — приводит слова Анчелотти журналист Дермот Корриган в своём «твиттере».
Напомним, на Криштиану также претендовали «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», но позже ослабили интерес к игроку, а в гонку за него вступил «Манчестер Юнайтед». Роналду уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.
Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
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