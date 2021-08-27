Бека-Бека дебютировал за «Локомотив», выйдя на замену вместо травмированного Живоглядова

Сегодня, 27 августа, в московском дерби встречаются «Динамо» и «Локомотив». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 73-й минуте в составе «Локомотива» дебютировал новичок Алексис Бека-Бека, который накануне перешёл в стан железнодорожников из французского «Кана». Бека-Бека вышел на поле вместо травмированного Дмитрия Живоглядова. В момент вынужденной замены «Локо» на табло равенство — 1:1.

Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Константин Шаламберидзе и Денис Березнов. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов.