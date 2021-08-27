Роналду написал с ошибкой «спасибо» на итальянском, прощаясь с болельщиками «Ювентуса»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал запись в «инстаграме», посвящённую уходу из «Ювентуса». В «сториз» он написал на итальянском «Всем спасибо» (Grazie a tutti). Но в записи португалец допустил ошибку, написав Grazzie (лишняя z).

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб из Англии.

27 августа стало известно, что Роналду покидает «Ювентус». Об уходе нападающего сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», но «горожане» вышли из переговоров.

Напомним, португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.