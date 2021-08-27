Канчельскис: «МЮ» — верный выбор для Роналду. Гвардиола особой симпатии к нему не питает

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возвращение в стан «красных дьяволов» португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Для «МЮ» — это хороший трансфер. Роналду там начинал свой славный путь. Хорошая сделка. Что касается завершения карьеры в «МЮ», то здесь ещё ничего не понятно, может, в Китае или где-то у арабов. Пару сезонов, думаю, проведёт в «Манчестер Юнайтед». А потом посмотрим, время покажет.



Что касается возможного перехода в «Сити», то для Роналду предпочтителен «МЮ». А в «Манчестер Сити» нацелены на Кейна. Тренером «Барселоны» был Гвардиола, думаю, особой симпатии к Роналду он не питает. У него другой стиль, игроки. А «МЮ» — верный выбор для Криштиану.



Пока чемпионат только начался, «Манчестер Юнайтед» всегда ставит максимальные задачи. С Роналду они будут прибавлять, а там посмотрим. Болельщики знают Криштиану, болельщики рады его видеть. Оттуда он начал движение вперёд. Мнение Фергюсона тоже повлияло, наверное, было желание опять увидеть Роналду в «МЮ», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.