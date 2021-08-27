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Матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Словакия пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани

Матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Словакия пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани
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Отборочный матч чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, как планировалось изначально, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу стадиона.

«Власти региона приняли решение перенести все мероприятия, включая матчи ФК «Рубин» с «Ак Барс Арены» на Центральный стадион для подготовки поля. Данное решение согласовано с РПЛ. Технический подрядчик VAR подтвердил, что сможет обеспечить работу системы на Центральном стадионе», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ожидается, что за это время на стадионе улучшат состав грунта поля и прошивки газона. Работы запланированы на сентябрь.

Ранее генсекретарь РФС Александр Алаев говорил, что его беспокоит состояние поля. В Казани представителя РФС заверили, что арена будет готова к матчу.

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