Матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Словакия пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, как планировалось изначально, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу стадиона.
«Власти региона приняли решение перенести все мероприятия, включая матчи ФК «Рубин» с «Ак Барс Арены» на Центральный стадион для подготовки поля. Данное решение согласовано с РПЛ. Технический подрядчик VAR подтвердил, что сможет обеспечить работу системы на Центральном стадионе», — говорится в заявлении пресс-службы.
Ожидается, что за это время на стадионе улучшат состав грунта поля и прошивки газона. Работы запланированы на сентябрь.
Ранее генсекретарь РФС Александр Алаев говорил, что его беспокоит состояние поля. В Казани представителя РФС заверили, что арена будет готова к матчу.
- 27 августа 2021
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