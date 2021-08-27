Александр Кержаков прокомментировал ничью в матче «Нижнего Новгорода» с «Химками»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал ничью в матче 6-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Матч был обоюдоострым, было много тактической борьбы, результат закономерен: отрезками владели преимуществом «Химки», отрезками мы. Получилась хорошая обоюдоострая игра.

Обидно, когда ты ведёшь в счёте и пропускаешь. Если брать прошлую встречу, где мы вели и проиграли, ничья на выезде — это хороший результат для нас, мы делаем первые шаги в РПЛ. Хотим большего, хотим побеждать всегда, стараемся делать для этого максимум. Играем с серьёзными соперниками, для ребят хорошо прервать неудачную серию.

Что касается Юлдашева, ощущается, что это первая игра для него. Будем надеяться, что он принесёт нам пользу. Нормальная игра для дебютанта. Юлдашев тренировался с нами всего два дня.

Пауза пойдёт на пользу, будет время потренироваться, тщательно поработать над компонентами игры. Восемь очков в шести матчах — хороший результат для нас. Думаю, сейчас доволен тренер только лидирующей команды, но у нас есть время и много матчей. Каждая игра для нашего молодого клуба — это событие.

Спасибо болельщикам, которые сегодня сюда приехали и очень здорово нас поддерживали. Хочется обратиться к Роспотребнадзору, пожалуйста, верните болельщиков на трибуны, хватит. Давайте делать так, как сейчас делают в Европе, чтобы футбол был настоящим, живым. В футбол играют для болельщиков, им нужны эмоции», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.