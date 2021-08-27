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Магкеев оценил жеребьёвку Лиги Европы для «Локомотива»

Магкеев оценил жеребьёвку Лиги Европы для «Локомотива»
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Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал жеребьёвку группового этапа Лиги Европы. Москвичи попали в группу E, их соперниками станут «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция) и «Галатасарай» (Турция).

«Отличный жребий, будет очень интересно проверить себя на таком уровне. По большому счёту особой разницы нет, с кем играть, потому что это еврокубки, слабых соперников там нет по определению. Ну а когда ты оказываешься в одной группе с такими именитыми клубами, это любопытно вдвойне. Понятно, что сделаем всё возможное, чтобы сыграть как можно лучше и порадовать болельщиков», — сказал Магкеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Также в Лиге Европы Россию будет представлять «Спартак».

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