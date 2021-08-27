«Динамо» интересуется полузащитником «Вольфсбурга»
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Полузащитник «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 30-летнего француза заинтересовано московское «Динамо», информирует Foot Mercato.
Согласно сведениям источника, Гилавоги с большой долей вероятности покинет «Вольфсбург» до конца летнего трансферного окна. Сейчас игрок контактирует с несколькими клубами из Европы и Катара. Основными претендентами на футболиста, помимо «Динамо», считаются итальянская «Венеция» и британский «Уотфорд».
В сезоне-2020/2021 Гилавоги сыграл за «Вольфсбург» 26 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Действующее соглашение Жозуа с «волками» рассчитано до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.
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