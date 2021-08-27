Николич — о матче «Динамо» — «Локо»: кажется, это была лучшая игра на этом отрезке РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).
«Мне кажется, это была самая лучшая игра на этом отрезке в чемпионате России. Темп игры не останавливался ни на секунду. Была отличная и интересная игра для фанатов. Были удачные моменты как у нас, так и у «Динамо».
В первом тайме нам создавали проблемы, потому что «Динамо» играло в три опорника. К сожалению, не смогли создать большое количество моментов в концовке матча. 6 игр в чемпионате, 4 из них дерби — пока всё неплохо идет. Будем готовиться в перерыве на матчи сборных. У нас уезжает 11 человек, дай бог, чтобы все были здоровы по приезде.
Есть ли шансы увидеть Бека-Бека в основе в следующем матче? Мы его купили, чтобы он играл, а не сидел на лавке. Он сегодня показал, что у него качества есть. Там есть над чем работать, но видно, это игрок большого будущего», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 27 августа 2021
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