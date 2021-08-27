Шварц: очень доволен качеством игры «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Сегодня я очень доволен качеством нашей игры. Мы очень хорошо и дисциплинированно оборонялись, не дав проявиться контратакам «Локо» — опасному оружию. Не получилось реализовать те моменты, которые были — забили только один гол. К сожалению, не очень доволен результатом, но горжусь качеством игры.

Был ли пенальти? На самом деле не видел этих моментов, ничего не могу сказать. Нужно ещё раз просмотреть этот момент, тогда смогу сказать конкретное мнение.

Согласен ли с выбором Лаксальта игроком матча? Я согласен с этой оценкой. Считаю, Диего провёл очень качественную игру — безупречно сыграл в обороне и помогал в атаке», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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