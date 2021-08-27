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Мацей Рыбус высказался о неоднозначном посте «Локомотива» про Крыховяка

Мацей Рыбус высказался о неоднозначном посте «Локомотива» про Крыховяка
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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал троллинг москвичей в адрес полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка после матча команд. Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 2:1. После игры «Локомотив» опубликовал фотографии с матча, написав: «Выбирай правильные цвета». На многих фото был изображён Крыховяк, который перешёл из «Локомотива» в «Краснодар.

«Мой комментарий к посту про Крыховяка? Все видели, что я написал. Моё мнение — это было некрасиво. В клубе на мой комментарий никак не отреагировали.

Мы не специально играли с Гжегожем жёстко, со всеми соперниками играем агрессивно. Я понимаю его уход, это футбол. Понимаю его ситуацию, желаю удачи. Сейчас увидимся в сборной

Группа в Лиге Европы интересная, как в Лиге чемпионов. Будем биться, чтобы выйти из группы», — передаёт слова Рыбуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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