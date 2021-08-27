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«Краснодар» обыграл «Рубин» в матче 6-го тура РПЛ

«Краснодар» обыграл «Рубин» в матче 6-го тура РПЛ
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Сегодня, 27 августа, «Краснодар» принимал казанский «Рубин». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

«Краснодар» открыл счёт в матче уже на 12-й минуте, автором первого гола стал Алексей Ионов. После заброса от Кабеллы в казанскую штрафную Кордоба грудью сделал классную скидку на Ионова, который аккуратным ударом в касание направил мяч в нижний угол ворот.

На 35-й минуте Джон Кордоба удвоил преимущество «быков». Кабелла от правого края штрафной исполнил зрячую подачу к линии вратарской, откуда Кордоба без сопротивления в падении головой переправил мяч в сетку ворот.

Таким образом, финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев. «Краснодар» в шести стартовых турах чемпионата России набрал 9 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Рубин», набравший 11 очков, занимает пятое место в таблице РПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
27 августа 2021, пятница. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Ионов – 12'   2:0 Кордоба – 35'
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