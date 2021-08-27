Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» вырвался в лидеры, «Спартак» — в трёх очках от зоны вылета

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 6-го тура.
По итогам шестого тура в лидеры турнирной таблицы РПЛ вырвался «Зенит», в активе которого 14 очков. На втором месте расположилось «Динамо» (13), отстающее от санкт-петербургского клуба всего на одно очко.
Третье и четвёртое место занимают «Сочи» и «Локомотив» соответственно, они набрали по 12 очков. На пятом месте — казанский «Рубин» (11).
Шестую, седьмую и восьмую строчки занимают «Краснодар», ЦСКА и «Ахмат», набравшие по 9 очков. Девятое место — «Нижний Новгород» (8).
На 10-м, сенсационном для себя месте расположился московский «Спартак», в активе которого всего 7 набранных очков в шести турах. На 11-м месте «Крылья Советов», которые также набрали 7 очков.
12-е место — «Химки» (6). 13-е и 14-е места — «Уфа» и «Ростов» (по 5 очков). В зоне вылета тульский «Арсенал» (4) и «Урал» (2).
Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2021/2022 от «Чемпионата»
- 27 августа 2021
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