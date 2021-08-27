Гильерме объяснил, почему выступает за полную отмену лимита на легионеров

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ. Ранее РФС предложил отказаться от лимита.

«Я за полную отмену лимита — в таком случае будет больше конкуренции: русские футболисты будут расти. Почему сейчас не растут? Недостаточно конкуренции. Они понимают, что всегда есть место на поле. Для совсем молодых футболистов, например, когда будет приезжать мастеровитый иностранец, это будет своего рода учёбой. Я за полную отмену лимита.

То, что каждый раз зовут Акинфеева, совсем не злит. Мы должны понимать, что Игорь — легенда сборной России. Он заслужил уважение, чтобы каждый раз надеялись на него. Он ведь столько лет играл за команду… Похожая ситуация была в сборной Италии, когда за неё выступал Буффон», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.