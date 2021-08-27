Стало известно расписание матчей «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов

Санкт-петербургский «Зенит» узнал расписание своих матчей на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Сине-бело-голубые начнут еврокубковую кампанию выездным матчем с «Челси».

1-й тур: «Челси» — «Зенит» (14 сентября);

2-й тур: «Зенит» — «Мальмё» (29 сентября);

3-й тур: «Зенит» — «Ювентус» (20 октября);

4-й тур: «Ювентус» — «Зенит» (2 ноября);

5-й тур: «Мальмё» — «Зенит» (23 ноября);

6-й тур: «Зенит» — «Челси» (8 декабря).

Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021, благодаря чему получил прямую путёвку в групповой этап нового розыгрыша Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые являются единственным представителем России на этом этапе престижного еврокубка. Московский «Спартак» не пробился в ЛЧ, уступив в квалификации лиссабонской «Бенфике».