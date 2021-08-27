Леонид Слуцкий: у «Рубина» не начался игровой спад

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча закончилась победой южан со счётом 2:0.

«Любой матч с «Краснодаром» — это всегда прогнозируемый сценарий. «Краснодар» пытается атаковать позиционно и владеть мячом, а команда соперника пытается использовать свои шансы в контратаках. По плану всё так и было, но «Краснодар», к сожалению, смог воспользоваться своими моментами и нашими ошибками, а мы свои моменты не смогли реализовать. По ходу второго тайма накапливалась усталость, а единственную атакующую замену мы провели ещё в первом тайме. Костюков получил травму, на поле вышел Иван Игнатьев.

Замена Ин Бома связана с болью в задней поверхности бедра, он не мог продолжить матч. Было сложно усилить атакующие действия со скамейки, потому что на ней сейчас нет игроков группы атаки.

Почему Игнатьев не вышел в стартовом составе? Потому что вышел Костюков. У Игнатьева было достаточно игрового времени сегодня, какая разница, выходит он в стартовом составе или на замену. Мне всё время задают один и тот же вопрос про Игнатьева. Когда он выходит на поле, то поступает вопрос, почему мы вообще задействуем его. Когда он на скамейке, то возникает вопрос, почему он не выходит в стартовом составе. Пора определиться.

Вылет из Лиги конференций сильно ударил по команде, как и отсутствие Деспотовича и Кварацхелии, потому что это наши ключевые игроки линии атаки, у нас нет полноценных замен для этих футболистов. Начался ли у «Рубина» спад? Нет.

Не припомню, кто может долго использовать позиционные атаки против «Краснодара». Против них невозможно атаковать позиционно, потому что они всегда высоко встречают. Если тебе удаётся выйти из этой ситуации, тут же приходится форсировать свою атаку, потому что имеется большое количество свободных зон. Если ты не выходишь — ты просто теряешь мяч. У «Краснодара» такой стиль, посмотрите владение мячом у других команд с этим соперником», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.