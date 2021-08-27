Гончаренко: «Краснодар» весело атакует, но имеет неприятные моменты в обороне

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвёл итог матча 6-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча завершилась победой «Краснодара» со счётом 2:0.

«Думаю, нашим болельщикам игра понравилась. Хотелось бы отметить, что уже который матч качество нашей атаки находится на высоком уровне. Мы разнообразно и, я бы сказал, весело атакуем, но при этом имеем достаточно неприятные моменты в обороне. Пока что пробуем компенсировать это за счёт нашей атаки. У «Рубина» были неплохие моменты, нас несколько раз хорошо выручил Мотя. Во втором тайме у нас ещё были моменты, когда мы могли увеличить наше преимущество. Вопросов по качеству атаки нет.

Что касается обороны, сейчас нам нужно атакой компенсировать то, что мы не можем выпустить на поле оптимальное сочетание центральных защитников. Также всё ещё стоит вопрос сыгранности некоторых игроков. Думаю, сегодня было лучше, чем с «Локомотивом». Травма Мартыновича? Ему понадобится ещё где-то месяц на восстановление.

Вильена на какое-то время выпал из тренировочного процесса, он был с командой только на разминках. Мы ждём его после паузы на сборные, он наш игрок, он на контракте. К следующему матчу будем рассматривать его как футболиста, который может выйти и помочь команде.

Результативность всех матчей на старте чемпионата находится на высоком уровне. Может быть, потому что лето, может быть, это хорошие поля, все команды хорошо подготовлены. Нет результата 0:0, что, наверное, не может не радовать нас всех. Много игроков, которые показывают индивидуальный хороший результат. У Кордобы неплохие шансы стать лучшим бомбардиром, мы понимаем, как его использовать, делаем всё возможное, чтобы у него были шансы в каждом матче. Что из этого получится в конце сезона? Посмотрим. Для этого нужна стабильность команды.

Мы уже говорили о том, что Гжегож — тот игрок, на которого можно рассчитывать. Он находится в центре поля, он умеет руководить игроками, умеет подсказывать. Есть хорошие игроки, но они, например, не могут руководить партнёрами. Есть хорошие игроки, которые являются ещё и хорошими капитанами. Гжегож это умеет и правильно определяет, что нужно команде», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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