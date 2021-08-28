«Валенсия» — «Алавес»: хозяева открыли счёт благодаря результативной передаче Черышева
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В эти минуты в Валенсии на стадионе «Месталья» проходит матч 3-го тура испанской Примеры. «Валенсия» принимает «Алавес».
Счёт в матче уже на 3-й минуте открыл Даниэль Васс. Полузащитник «Валенсии» отправил мяч в ворота соперника после классного прострела российского полузащитника хозяев Дениса Черышева.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Алавес».
«Валенсия» в двух турах набрала четыре очка. «Летучие мыши» располагаются на 6-м месте в турнирной таблице. «Алавес» пока не набрал ни одного очка. Команда находится на 19-м, предпоследнем месте.
3-й тур — последний в Примере перед паузой на матчи сборных. Чемпионат Испании возобновится после сентябрьских матчей.
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