Маринато Гильерме: я всё знаю о Карпине

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о совместной работе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Гильерме был включён в список игроков, вызванных для подготовки к сентябрьским матчам квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Пять вратарей в сборной? Это не странно. Много кандидатов в сборную. Моё мнение — хорошо, что у нас есть много вратарей, которые могут играть в основном составе сборной. Новый тренер хочет посмотреть всех на тренировках. Считаю, что это правильное решение.

Я всё знаю о Карпине. Он — русский, который добился успеха в Испании.

Когда говорил, что хочу, чтобы у Черчесова кружилась голова, то я имел в виду, что хотел бы, чтобы ему было тяжело выбирать. Я сделал всё, чтобы быть в сборной на Евро в заявке. Не попал. Что я, буду сидеть дома и плакать?

Я не общался с Черчесовым после Сербии. Неправда, что он мне звонил, а я трубки не брал», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.