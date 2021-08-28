Роналду присоединится к «Манчестер Юнайтед» после матчей сборных

Новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не полетит в Англию до окончания матчей сборных, которые состоятся в сентябре. Как сообщает The Athletic, Роналду, прилетев из Турина в Лиссабон, присоединится к расположению сборной Португалии.

Дело в том, что все документы не будут оформлены до матча 3-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед», который состоится в воскресенье, 29 августа. Поэтому Роналду всё равно не сможет принять участия в этой встрече.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб из Англии. 27 августа стало известно, что Роналду покидает «Ювентус». Об уходе нападающего сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», но «горожане» вышли из переговоров.

Напомним, португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.